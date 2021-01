Live Non è La D’Urso non andrà in onda. Ecco perché

Live Non è la D'Urso: sarebbe dovuto andare in onda dopo le feste di Natale. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto

Live Non è La D’Urso, il programma guidato dalla mitica Carmelita, sarebbe dovuto andare in onda dopo le feste di Natale il 10 gennaio, domani. Ma qualcosa non è andato come previsto, e i piani si sono totalmente scombinati. Infatti, domani la giornata sarà interamente dedicata al papa, e la Mediaset ha programmato un’esclusiva intervista a Papa Francesco.

Il tutto, in prima serata, sarà seguito dalla trasmissione del film “Chiamatemi Francesco” di Daniele Luchetti con Rodrigo de la Serna nelle vesti di Papa Bergoglio. Proprio per questo, la messa in onda della prima puntata della stagione di Live Non è La D’Urso, sarà domenica 17 gennaio. Questo cambio di programma, per la gioia dei telespettatori, non influirà sugli altri appuntamenti firmati Barbara D’Urso.

Infatti, Pomeriggio 5, seguirà il calendario previsto, e la messa in onda del programma riprenderà a partire da lunedì 11 gennaio, come come di consueto alle ore 17.00. Quindi, per Barbara le vacanze sono terminate, e finalmente si torna in scena. Come molti programmi del palinsesto Mediaset, anche i programmi di Barbara si sono presi una vacanza natalizia, con la promessa di rincontrarsi presto.

Prima delle feste, però, la conduttrice aveva palesato l’idea di dedicarsi a qualcosa di molto diverso dal suo solito. Carmelita, infatti, aveva annunciato la possibilità di entrare in politica. Le sue parole erano state prese così sul serio che Barbara è stata costretta a fare una smentita, poco dopo.

Ecco cosa aveva detto: “Qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni. Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno” quindi nessuna novità in vista.