Un anno fa è stata proprio Barbara D’Urso a farle incontrare. Oggi, nello stesso salotto Paola Caruso rivolge delle gravi accuse alla mamma biologica. La showgirl ha rilasciato recentemente un’intervista parlando del rapporto con la madre ritrovata da poco, ma le parole non sono state affatto belle.

Ospite nel salotto di Live – Non è la D’Urso, alla signora Imma sono state rivolte accuse piuttosto pesanti. La figlia, Paola Caruso, ha iniziato a nutrire i primi dubbi sulla veridicità del loro rapporto e sulla gioia di essersi ritrovate dopo tutto questo tempo.

Io sono anni che dico che sono stata adottata e, secondo me, lei ha aspettato perché forse prima era viva sua madre e probabilmente per qualche motivo che io non conosco lei non poteva avvicinarsi a me.