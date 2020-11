Paola Caruso si racconta, in un’intervista intima e intensa, al settimanale Diva e Donna. Tanti i temi toccati, dalla sua vita da mamma, al suo passato, che è finito spesso al centro dell’attenzione per via delle numerose ospitate nei salottini di Barbara d’Urso durante lo scorso anno. Ma la chiacchierata con il noto magazine è occasione anche per spendere alcune parole sulle difficoltà incontrate negli ultimi mesi sul piano lavorativo.

Paola Caruso: coronato un sogno

Le vicende di Paola Caruso hanno sicuramente colpito il grande pubblico. D’altronde Barbarella l’ha accolta sotto la sua ala protettrice e le ha permesso di coronare un sogno, tenuto a lungo nel cassetto, ossia di conoscere la sua madre biologica Imma.

Di mamma ce n’è una sola

La modella ha rimarcato ogni volta di nutrire affetto nei confronti di Wanda, la sua madre adottiva pronta a crescerla all’insegna dell’amore e della serenità, ma la ferita di essere stata abbandonata dalla sua madre naturale è comunque rimasta aperta.

A Paola Caruso ha fatto piacere conoscere parte della sua famiglia di origine. Allo stesso tempo però le dice che può continuare dove è stata per 35 anni. La sua vera mamma è una – Wanda – e vale anche per il padre, ha sottolineato la showgirl pugliese. Quello biologico l’ha generata, ma non le interessa.

Contattata per soldi

Ha continuato a vedere la signora Imma, ma si è resa conto che il suo non era l’amore puro e incondizionato di un genitore. Ma la comprende. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Piuttosto l’ha ferita un fatto. È stata accusata che tutto era finto, che si erano messe d’accordo. Imma lo sapeva già di essere sua madre – ha chiarito Paola Caruso -, ancor prima del test. È stata lei a cercarla. Ha voluto renderlo noto dalla d’Urso. Poi Paola ha appreso che aveva bisogno di soldi.

Paola Caruso rifiutata da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Infine, l’ex Bonas di Avanti un Altro ha confessato i problemi riscontrati in ambito professionale. Se ne sarebbe voluta andare a Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci le avrebbe detto di “no” perché troppo targata Mediaset.