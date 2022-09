Livio Cori, problemi di salute per l’ex di Anna Tatangelo: cosa è successo

Dopo il gossip sulla fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, il nome di Livio Cori è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il cantante ha fatto sulla sua pagina Instagram un annuncio che ha decisamente preoccupato i fan: ecco cosa è successo.

Questo non è certo un bel periodo per Livio Cori. In questi ultimi giorni il cantante, nonché ex compagno di Anna Tatangelo, ha confessato di avere una serie di problemi di salute che gli impedirebbero di lavorare come lui vorrebbe. Inutile dire che le parole del cantante hanno destato molta preoccupazione nei suo fan. A riguardo, Livio Cori ha scritto:

È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere gia nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti.

E, continuando, l’ex compagno di Anna Tatangelo ha scritto:

Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un pò di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo.

Nonostante non sia andato nei dettagli, pare che i problemi di salute di Livio Cori non siano nulla di grave. Tutti i suoi fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo, dal momento che il cantante si è esibito a Capua.

Livio Cori e Anna Tatangelo: la fine di un amore

Nei giorni scorsi Livio Cori e Anna Tatangelo sono finiti al centro del gossip per la fine della loro storia d’amore. Dopo le numerose voci in circolazione, pare che la rottura tra i due sia ora definitiva e ufficiale.