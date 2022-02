Lo sfogo di Giorgia Soleri: “Per colpa vostra rivivo traumi ogni giorno”

Giorgia Soleri si lascia andare ad un lungo sfogo riportando a galla alcune ferite del passato che l’hanno segnata profondamente. La bellissima modella fidanzata di Damiano dei Maneskin, da alcuni mesi è tornata al centro del gossip mediatico proprio per la sua storia d’amore.

La sua sincerità e il suo modo di fare sono sempre stati apprezzati dai fan che, da anni la seguono con costanza e le donano immenso supporto. Nonostante questo però, la giovane influencer continua a ricevere diverse critiche e offese da quando, ha confermato il suo amore con il famoso cantante.

Negli ultimi mesi infatti, sono tantissime le persone che hanno gettato nei confronti di Giorgia critiche e offese gratuite. Parole che hanno segnato profondamente il cuore della modella che, ha deciso dar spazio ad un lungo sfogo nei confronti delle persone cattive.

Soleri all’interno del suo profilo Twitter si è così lasciata andare esprimendo il suo pensiero in merito alle centinaia di critiche ricevute. Questa volta Giorgia ha deciso di svelare il suo malessere provocato dagli haters e dalle parole pesanti che sono state espresse nei suoi confronti.

Lo sfogo di Giorgia Soleri contro gli haters

La giovane modella all’interno del suo profilo social ha dato vita a un vero e proprio sfogo, spiegando il suo disagio nei confronti degli haters. Quest’ultima infatti, ha proseguito affermando: “Non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la merda che arriva in privato) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli”.

Giorgia Soleri ha spiegato la sua difficoltà ad addormentarsi a causa delle medicine che sta prendendo e il forte malessere che sta vivendo. Ormai da diverso tempo la modella è vittima di accuse, critiche e offese in merito al suo fisico e al suo carattere che, l’ha feriscono profondamente.

Il reale problema dell’influencer non sono le critiche in sé per sé: “Non si può piacere a tutti, questo lo so, e capisco anche la critica. ma qua siamo oltre: odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male, giudizi su come reagisco”.

Oltre alle tante critiche, sono migliaia le persone che seguono Giorgia Soleri e che la vedono come un vero e proprio punto di riferimento. È proprio lei negli ultimi mei ad aver trattato la sua sofferenza in merito alla vulvodinia. Parlandone sui social e portando avanti la sua battaglia e quella di tante altre donne.