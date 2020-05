Lo show di Simona Ventura a rischio: addio a Settimana Ventura? Lo show Rai di Simona Ventura forse chiude: il programma Settimana Ventura rischia di non tornare più in tv, c'è crisi in RAI

Simona Ventura, volto noto della tv e di casa Rai non sta attraversando un bel periodo. Il programma Settimana Ventura forse chiude. Come già noto, lo show era stato interrotto a marzo nel corso dell’emergenza ed ora probabilmente non tornerà più in tv. Il futuro in Rai di Simona Ventura è incerto.

A subire uno stop o ad essere sospesi sono stati molti programmi sia Mediaset che Rai come Ballando con le stelle, che probabilmente tornerà in autunno. Se alcuni show sono stati interrotti per poi riprendere, altri come Settimana Ventura di Simona Ventura invece non ci sarà. Indubbiamente un duro colpo per la conduttrice più agguerrita della tv ma di certo la brutta notizia non la fermerà.

Simona Ventura era stata a lungo lontana dai palinsesti per poi tornare in gran spolvero con programmi quali Selfie e Temptation Island che l’avevano nuovamente fatta tornare sulla cresta dell’onda. L’affetto ed il riconoscimento da parte del pubblico è stato infatti davvero forte. Il ritorno in Rai invece, è stato più faticoso e meno gratificante. I due programmi da lei condotti Settimana Ventura e The Voice of Italy non hanno registrato un gran successo facendo un flop di ascolti.

Quale sarà quindi il destino in Rai di Simona Ventura? Al momento non c’è nulla di certo e Simona Ventura non si è sbilanciata in merito. Attualmente pensa a godersi il suo grande amore e futuro marito Giovanni Terzi. Le loro nozze infatti sono state rimandate a causa della situazione emergenziale ma si faranno presto. Ad ogni modo Simona Ventura, il compagno e i tre figli della conduttrice Caterina, Giacomo e Niccolò sono già una grande famiglia.

Casa Rai attualmente è protagonista di un ulteriore cambiamento. Storie Italiane, programma Rai condotto la mattina da Eleonora Daniele verrà sostituito da Uno Mattina e La Prova del Cuoco (che inizierà con mezz’ora di anticipo) dato che la conduttrice ha finalmente messo alla luce Carlotta, la sua prima figlia.