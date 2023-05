La scomparsa di Tina Turner ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti i suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Tanti i messaggi apparsi sul web, pubblicati dai più grandi big.

La regina della musica ha lasciato una grande eredità al mondo. Attraverso la sua voce, è sempre stata una fonte di insegnamento ed ispirazione per tantissime persone.

Non ha affrontato periodi facili, sin da bambina. Ha sofferto per gli abusi dello zio, per i suoi genitori alcolizzati, per la madre scomparsa in modo misterioso, per gli abusi fisici e verbali del primo marito e per la perdita dei suoi due figli. Uno si è tolto la vita e l’altro è deceduto dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Tina Turner per anni ha lottato con i suoi problemi di salute. Dall’ictus, al tumore e al trapianto. Ha ritrovato la serenità grazie al suo secondo marito, che le ha donato un rene. Si è trasferita con l’uomo in Svizzera, dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita e dove si è spenta all’età di 83 anni.

Tra i grandi vip che hanno voluto dirle pubblicamente addio, c’è anche Eros Ramazzotti.

Il loro duetto con il brano “Cose della vita”, è ancora custodito nel cuore del cantante. La loro interpretazione aveva riscosso un successo incredibile e aveva raggiunto ben 13 paesi del mondo.

Le parole di Eros Ramazzotti per Tina Turner

Eros Ramazzotti ha deciso di affidare il suo addio ai social:

Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros.

Insieme al suo, sono arrivati tantissimi altri messaggi. Laura Pausini, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè… tutti i più grandi artisti che durante la loro lunga carriera hanno avuto il privilegio di conoscere Tina Turner. Un ricordo prezioso che per sempre porteranno nel cuore.