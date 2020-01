Lodovica Comello non condurrà la finale del programma tv Italia’s Got Talent Non condurrà il programma televisivo: "in quei giorni darò la luce il mio bambino"

La conosciuta e bellissima conduttrice Lodovica Comello, come tutti già sanno, è in dolce attesa di suo marito Thomas Goldschmidt, di un bellissimo maschietto. È giunta la notizia che la Comello darà alla luce il suo bambino gli stessi giorni in cui andrà in onda l’ultima puntata di Italia’s Got Talent. Ciò significa che non sarà lei a condurre il programma televisivo.

Il prossimo 25 marzo 2020, Lodovica Comello non andrà in onda, ma sarà in ospedale per dare alla luce il bambino che porta in grembo. Non è stato ancora reso noto chi la sostituirà.

Per Lodovica e Thomas, questo è il primo figlio e i futuri genitori, non vedono l’ora di stringerlo tra le loro braccia! I due innamorati si sono sposati circa 4 anni fa, nel 2015.

Era stata proprio Lodovica ad annunciare la notizia della gravidanza, tramite la pubblicazione di una foto sul suo profilo Instagram.

La Comello è diventata famosa per la sua parte da protagonista nella serie tv “Extravergine”, ma soprattutto per essere stata la protagonista di una delle serie più amate dai bambini, trasmessa sul canale Disney Channel: “Violetta”.

Lo scorso 31 ottobre, ha pubblicato due foto sui social network, molto simpatiche. Nella prima foto, Thomas sembra incinto e di fronte a lui, anche Lodovica! Guardate:

Nella seconda foto, Thomas ha una zucca in mano!

Hanno accompagnato il tutto, con il seguente post:

“🕷🎃 0% scherzetto…. 100% dolcetto!!💕🍼👶🏻”.

Di sicuro nei prossimi giorni verrà comunicato chi condurrà la trasmissione Italia’s Got Talent, al posto di Lodovica Comello.

Non è l’unica famosa conduttrice in dolce attesa. Anche Eleonora Daniele è incinta una bellissima femmina che chiamerà Carlotta. Dallo scorso 2017 conduce il programma TV Storie Italiane, che va in onda su Rai 1.

