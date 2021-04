Insistenti le voci secondo cui le gag non sarebbero originali. Lillo rivela la verità

Il programma on-demand ‘LOL-Chi ride è fuori’ ha sicuramente spopolato tra i telespettatori italiani. Il programma all’insegna della comicità è stato visto da migliaia di persone, garantendo a Prime Video visualizzazioni da record. Insomma, si tratta di un vero fenomeno televisivo, che ha decisamente smosso il web. Sono bastati pochi giorni dall’uscita della prima stagione perché i social media venissero inondati di meme, riferimenti e spoiler sul game show comico.

Eppure, dietro le cose belle c’è sempre qualche mistero. Ultimamente i fan del comedy show si sono trovati davanti a non poche polemiche partite da alcuni post su Twitter. Molti utenti del social media sostengono, tramite immagini e video, che gli sketch che hanno fatto tanto ridere il pubblico italiano non fossero stati improvvisati. Che seguissero un copione identico a quello usato per le versioni del game show di altri paesi.

Queste insinuazioni hanno decisamente confuso e deluso i fan, soprattutto considerando che dall’account ufficiale Prime Video (che è solitamente molto attivo sui social) non è arrivata nessuna notizia al riguardo. Fortunatamente, per rivelare come le cose siano andate veramente, è intervenuto Lillo (uno dei grandi partecipanti dello show).

LoL Chi ride è Fuori: la risposta di Lillo

Nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, il comico ha chiarito che chiunque pensasse che le gag fossero personali e improvvisate, aveva una convinzione errata: “Ci sono stati, ovvio. Ma se devi far ridere gli altri usi anche cose che fanno tanto ridere te per primo, sempre dichiarando la fonte” ha spiegato. “Anche le barzellette non le ho inventate io. Ma mi facevano ridere.

Posaman o la frase “So Lillo” è chiaro che vengono da me, ma è un gioco, una sfida in cui ognuno usa le armi che gli fanno più ridere. Forse se uno si basa sugli sketch estrapolati dalla puntata non sa che avevo citato la mia fonte”. Lillo, poi, ha spiegato anche che gli autori non hanno avuto direttive, semplicemente i comici di LOL chi ride è fuori hanno preso spunti da varie fonti.