Lola e l’ascella non depilata, una nuova moda? La figlia di Madonna, la celebre regina della musica internazionale, fa discutere per uno scatto che la ritrae proprio insieme alla sua mamma. La giovane ragazza tiene alto il cellulare per scattare un selfie insieme alla madre e non si può non notare il fatto che non si depila le ascelle.

Madonna ha postato questa foto su Instagram in cui compare insieme alla sua adorata figlia. Maria Lourdes Leon Ciccone, questo il nome completo della ragazza, ha 25 anni ed è la figlia della cantante e di Carlos Leon, suo ex personale trainer.

Nello scatto si vede la cantante con una corona di fiori in testa e splendidi capelli mossi a contornare un viso sempre bellissimo. Capelli scuri per Lola che osa un abito molto audace: ma tutti si sono solo accorti di un dettaglio sotto le sue ascelle.

E pensare che lo scatto voleva essere tenero e dolce, per parlare dello splendido rapporto tra madre e figlia, come suggerito dalla didascalia che accompagna la foto da mezzo miliardo di like:

Come pezzi del cuore camminando intorno a te.

Tutti si sono lasciati distrarre dall’abitudine della figlia di Madonna di non depilarsi sotto le ascelle. Come se fosse una novità in casa Ciccone.

Lola e l’ascella non depilata: un affare di famiglia

Forse Lola ha voluto omaggiare la ben famosa mamma, che già negli anni Ottanta aveva scandalizzato tutti quanti mostrandosi con i peli sotto le ascelle.

E più volte la stessa Lola si è fatta fotografare con questo dettaglio che scandalizza molti. Mentre per altri è un’interessante moda da copiare assolutamente. Magari già a partire da questa estate.

Anche per Marc Jacobs ha posato danzando per la campagna della primavera-estate 2021: quindi possiamo ormai dire che questo trend è stato decisamente sdoganato e possiamo non pensare più ai peli sotto le ascelle?