Lollobrigida, l’ex marito rivela: “Non ho mai conosciuto una donna più tirchia di Gina”

Nel corso delle ultime ore, in rete e sul piccolo schermo, non si fa altro che parlare dell’apertura del testamento di Lollobrigida che ha svelato le sue volontà. Dopo aver affermato di non essere interessato al patrimonio della donna, l’ex marito dell’attrice ha rilasciato alcune inediti dichiarazioni sulla sua ex moglie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stando alle sue volontà espresse nel testamento, Lollobrigida avrebbe lasciato il 50% dell’eredità al suo unico figlio Andrea Mirko Skofic. Invece, l’altra metà sarebbe destinata all’assistente personale della celebre attrice Andrea Piazzolla il quale le è stato vicino nel corso degli ultimi anni.

Tuttavia, ad essere stato escluso dall’eredità, è il suo ex marito Francisco Javier Rigau. In occasione di un’intervista rilasciata a Mattino Cinque, l’imprenditore spagnolo è tornato a parlare della questione. Nel dettaglio, ha replicato alle parole di Andrea Piazzolla con cui aveva affermato che i soldi dell’attrice erano stati spesi per mantenere il suo tenero di vita alto:

Non ho mai conosciuto una donna più tirchia di Gina Lollobrigida. Lo dico con amore, lo ha detto anche suo figlio. Lei era la prima a dirlo di essere tirchia.

L’ex marito di Lollobrigida accusa il medico di fiducia dell’attrice

In un secondo momento, l’uomo ha scagliato anche pensati accuse contro il medico che stava curando l’attrice:

Quando è stata ricoverata era in condizioni pessime, denutrita, disidratata, con un rene che non funzionava più e con lo stomaco pieno di sangue. Il dottor Francesco Ruggero dice che la guardava a casa ma quando è stata ricoverata stava malissimo. Doveva essere ricoverata prima.

Tuttavia, la risposta del dottore di Lollobrigida non si è fatta attendere. Queste sono state le sue parole: