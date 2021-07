Loredana Bertè ha subito un piccolo stop a causa di un intervento. Come sta oggi la cantante?

Parlando di Loredana Bertè sicuramente sono due le parole che saltano subito alla mente: eccentricità e spirito combattivo. La cantante ha alle spalle una carriera costellata di grandi, intramontabili successi musicali. Dopo il suo primo capolavoro che ha appassionato tutti gli italiani, “Sei bellissima”, quella di Loredana Bertè è stata una continua escalation di traguardi.

Era il lontano 1975 e quel singolo la pose di dritto tre grandi nomi della musica leggera italiana. Nonostante i molti successi e le innumerevoli partecipazioni al festival di Sanremo, Loredana non è mai riuscita a vincerlo. Ma i brani della cantante presentati al festival della musica italiana diventano in ogni caso degli enormi successi.

Di certo il pezzo che Loredana ha presentato nell’edizione di quest’anno di Sanremo non è stato da meno. Il brano è intitolato “Figlia di…” ed ha già risalito le classifiche di ascolto italiane. Ieri, Loredana Bertè è stata ospite di Carlo Conti nello show di RaiUno intitolato Top10. L’obiettivo del programma, è di mettere l’una contro l’altra, due squadre di vip. I due gruppi di volti noti si sfidano a colpi di domande su cultura generale e storia del nostro bel paese.

Insomma, Loredana continua a tenersi sempre impegnata e a non fermarsi un attimo. Il suo dinamismo va contro ogni intoppo, e questo lo si può dire forte dato che la Bertè va sempre avanti per la sua strada nonostante abbia di recente subito un piccolo intervento. Questo imprevisto di certo è una bazzecola per questa artista piena di vitalità, ma è stata la stessa Loredana a rivelare che l’intervento l’ha costretta ad annullare alcuni degli impegni che si era prefissata di mantenere.

Ma non si può tenere una pantera al guinzaglio e la Bertè è subito ritornata in attività. Infatti, Loredana rivela a tutti di stare benissimo e di essere pronta a far ripartire il suo tour estivo. E noi non possiamo che farle un grande augurio nella trepidante attesa di vederla nuovamente calcare i palchi.