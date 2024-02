Loredana Bertè, scherzandoci su, ammette anche di voler andare all'Eurovision in Svezia, per prendersi una rivincita con Borg

Nella conferenza stampa post seconda serata del Festival di Sanremo, colei che ha di nuovo stupito tutti con la sua canzone “Pazza” e che si è classificata al quarto posto, Loredana Bertè, non ha nascosto la sua volontà di vincere la competizione canora. Vorrebbe trionfare per dedicare la vittoria a sua sorella Mimì, Mia Martini, e per andare all’Eurovision, che si terrà in Svezia, per un motivo molto particolare.

Si è conclusa alla grande anche la terza serata del Festival, che ha visto esibirsi la seconda metà degli artisti in gara. Nella prima e nella seconda serata a stupire tutti e piazzarsi nelle primissime posizioni delle classifiche provvisorie è stata la grande e intramontabile Loredana Bertè, che nonostante l’esperienza, aveva commentato l’ottimo risultato con emozione e grande gioia.

La cantante è stata poi intervistata nella consueta conferenza stampa, quella post seconda serata, dando spettacolo anche in quell’occasione, oltre che sul palco. Non si è nascosta Loredana, dichiarando che punta alla vittoria e si augura con tutta se stessa di arrivare a questo traguardo per la prima volta in 13 partecipazioni.

Vorrebbe vincere innanzitutto per avere una rivincita personale, ma anche per altri due motivi molto particolari. Il primo è ovviamente legato a sua sorella, la grande Mia Martini, Mimì, che è nella storia del Festival per la vittoria del premio della critica nel 1989 con il capolavoro della musica italiana “Almeno tu nell’universo”, alla quale vorrebbe dedicarglielo.

Il secondo motivo è quello di andare all’Eurovision, che quest’anno si terrà a Malmoe, in Svezia, patria del suo ex marito, il celebre ex tennista Bjorn Borg. Loredana ha detto:

Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita.

Loredana Bertè e Borg sono stati insieme a cavallo tra gli anni 80 e 90, sposati per un breve periodo che è stato pieno sì di folle amore, ma anche di gesti estremi, come diversi tentativi di suicidio da parte di entrambi.