Piccola assenza dalla scene per Loredana Bertè che si è dovuta sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico perfettamente riuscito. Ad aggiornare i fan sulla convalescenza ci ha pensato lei stessa tramite un post sul suo profilo Instagram. La 70enne nei giorni scorsi ha subito un piccolo intervento chirurgico ma si sta già riprendendo e al più presto possibile riprenderà il suo tour estivo.

“Ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma è stata sposata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia” – ha scritto lanciando anche un piccola frecciatina ai tanti siti web e blog che manipolano le notizie rendendole più tragiche e drammatiche di quelle che sono davvero pubblicandole con titoli molto pesati con il solo scopo di prendere quanti più click è possibile.

Loredana Bertè a breve riprendere il suo tour estivo

Per questo Loredana ha invitato tutti i suoi fan e non affidarsi alle notizie pubblicate da altre fonti ma di seguire soltanto i profili ufficiali della Bertè. Intanto il tour di Loredana dovrebbe ripartire il prossimo 30 Luglio da Cosenza. La data dello scorso 23 luglio a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, è stata spostata al prossimo 13 agosto.

La tournee di Loredana Bertè andrà avanti fino a settembre. Poi in autunno la vedremo di nuovo in tv come Coach di “The Voice Senior“. La cantante è stata confermata nel programma di successo di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Accanto alla Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, già presenti alla prima edizione della scorsa primavera.

New entry del talent show di RaiUno con Orietta Berti, che prenderà il posto di Albano e la figlia Jasmine Carrisi. La produzione di The Voice Senior ha deciso di fare fuori il cantante di Cellino San Marco per lasciare spazio alla regina dell’estate 2021.