Loredana Bertè torna sui social dopo l’operazione: ecco come sta

Da settimane non si avevano più notizie di Loredana Bertè dopo l’annuncio lo scorso mese di dover essere operata d’urgenza per un problema di salute. Problematica che l’ha costretta anche a rimandare le dare del suo tour.

Non sono state chiarite a cosa è stata operata la cantante ma l’ultimo aggiornamento l’aveva dato la sorella Leda che aveva aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Loredana dicendo che stava bene, l’intervento era riuscito ed ora stava trascorrendo un periodo di convalescenza in ospedale.

Nelle scorse ore è stata la stessa Bertè a tornare sui social rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute.

“Mi sto riprendendo. Non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica e mi sto anche guardando l’Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti. La musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio” – queste le parole scritte da Loredana nel suo ultimo post con a corredo una foto vecchia.

Ovviamente il post è stato preso d’assalto dai fan che hanno scritto tantissimi messaggi di augurio di pronta guarigione. Anche diversi colleghi hanno fatto vedere il loro supporto, come ad esempio Patty Pravo che ha lasciato un cuore.

Anche se le date live del suo tour sono state programmate nel 2024, l’artista ha annunciato un possibile ritorno in scena già da quest’estate, con il Manifesto Summer Tour.

“Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band e il mio fantastico staff che amo alla follia, ci vediamo quest’estate con il Manifesto Summer Tour” – ha scritto l’artista.