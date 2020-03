Loredana Lecciso a Albano Carrisi su Instagram: “l’amore è tutto quello che abbiamo” Loredana Lecciso che sta trascorrendo la quarantena con Albano Carrisi in Puglia nella splendida tenuta a Cellino San Marco parla dell'amore che li lega.

La showgirl Loredana Lecciso sta trascorrendo con Albano Carrisi il periodo di isolamento nella tenuta dorata del cantante pugliese a Cellino San Marco. La showgirl, in questi giorni, ha pubblicato una sua foto su Instagram in cui abbraccia Albano Carrisi dicendo: “l’amore è tutto quello che abbiamo”.

Loredana Lecciso e il cantante pugliese Albano Carrisi, stanno passano questi giorni a Cellino San Marco in Puglia, in piena campagna assieme anche ai loro figli. Loredana Lecciso infatti dichiara: “L’amore è tutto quello che abbiamo, l’unico modo per ciascuno di aiutare l’altro“.

Durante questo isolamento domiciliare loro hanno la fortuna di poter stare uniti in famiglia assieme alla figli Jasmine e il figlio Bido. Loredana Lecciso ed Albano Carrisi hanno indubbiamente vissuto una lunga storia d’amore nata dopo la fine della famosa relazione tra Albano e Romina Power.

Nella vita del cantante pugliese Albano Carrisi, noto al pubblico semplicemente come Albano, sono accadute molte cose. Dal matrimonio con l’aristocratica Romina Power, alla scomparsa di una delle sue figlie, Ylenia. Il sorriso sul volto dell’autore di “Felicità”, era tornato grazie all’incontro e poi all’amore di Loredana Lecciso. All’oggi i due non sono più una coppia ma il sentimento che li lega ancora è indubbiamente forte.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi infatti, nonostante non stiano più insieme provano ancora uno nei confronti dell’altro un forte sentimento che li vede molti uniti. Questo periodo a Cellino San Marco infatti, la trascorrono con il sorriso e con abbracci come due persone che non hanno mai smesso di volersi bene.

I followers di Albano Carrisi si sono nuovamente scissi come spesso è avvenuto: c’è chi ancora sogna un trionfante ritorno di fiamma tra il cantante pugliese la fascinosa Romina Power e chi invece tifa per la coppia Albano-Loredana Lecciso. Oggi quest’ultimi sembrano sereni e tranquilli, chissà come andrà a finire.