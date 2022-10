Loredana Lecciso commenta la diffida di Romina Power alla Venier: “Non me lo aspettavo”

Circa un mese fa Mara Venier aveva ricevuto una diffida da parte di Romina Power. A distanza di qualche settimana dall’accaduto, Loredana Lecciso è intervenuta per commentare l’episodio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Loredana Lecciso non ha apprezzato la diffida che Romina Power ha inviato a Mara Venier circa un mese fa. A rendere pubblico il gesto della cantante era stata la stessa conduttrice di Domenica In, in occasione dell’ospitata della moglie di Al Bano nel programma Rai.

Già nel corso dell’intervista a Domenica In, Loredana aveva dicharato di non sapere i motivi che si celavano dietro tale gesto. Tuttavia, a distanza di un mese dall’episodio, la donna ha fatto un intervento nella pagine del settimanale “DiPiù”. Quando le si è chiesto un’opinione in merito all’accaduto, ha risposto:

Proprio non me l’aspettavo. Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così.

Alla moglie di Al Bano non è piaciuto l’atteggiamento di Romina Power nei confronti di Mara Venier e neanche lo ha compreso. Con queste parole ha concluso il suo commento:

Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In.

Mara Venier viene diffidata da Romina Power

Prima di iniziare l’intervista a Loredana Lecciso, Mara Venier aveva annunciato in diretta tv di essere stata diffidata da Romina Power:

Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso poi vediamo. Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome. Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara.

Nel frattempo, ancora non è giunta nessuna dichiarazione dalla cantautrice la quale preferisce rimanere in silenzio.