Mara Venier diffidata da Romina Power: la rivelazione a Domenica In

Ieri, domenica due ottobre, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In la quale ha visto come ospite Loredana Lecciso. Nel corso della diretta, Mara Venier ha dichiarato di essere stata diffidata da Romina Power. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mara Venier torna ad occupare il centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata la sua clamorosa rivelazione a Domenica In. Stando alle sue parole, sembra che tra la conduttrice e Romina Power ci sia aria di tempesta. Infatti la donna avrebbe ricevuto una diffida da parte di Romina Power.

La dichiarazione shock è giunta dalla stessa presentatrice nel corso dell’intervista a Loredana Lecciso la quale era presente come ospite nello studio di Domenica In. Infatti, la Venier ha interrotto la donna la quale stava per fare il nome dell’ex moglie di Al Bano. Queste sono state le sue parole:

Non dobbiamo nominare. Non si nomina proprio, sennò ci querelano. Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara.

Attualmente non siamo a conoscenza se lo scopo della Venier sia stato quello di accusare la cantante oppure creare solo ironia sulla questione. In ogni modo, sappiamo che anche Romina Power è stata ospite nella prima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5.

Tuttavia, dopo l’annuncio della conduttrice, Loredano Lecciso ha deciso di porgerle le sue scuse dicendo: