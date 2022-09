Loredana Lecciso dice addio dopo anni: “È finita”

Loredana Lecciso è nota al grande pubblico per essere l’attuale compagna di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco dopo la fine del matrimonio con Romina Power, ha ritrovato l’amore accanto alla giornalista e showgirl.

Il mondo del gossip per anni ha parlato molto di Al Bano e delle possibili crisi con Loredana. Questo soprattutto dopo che il cantante decise di riallacciare i rapporti con Romina anche da un punto di vista professionale tornando a cantare e a girare il mondo con lei.

Fonte: web

In realtà invece la coppia tra alti e bassi continua ad andare felicemente avanti anche se il matrimonio manca. Quella di non sposarsi è stata una scelta soprattutto di Al Bano. Tempo fa a Verissimo disse: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Anche Loredana ha ammesso inizialmente di soffrire questa cosa ma poi pian piano ha accettato la scelta del compagno. “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio. Ora scegliamo di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga” – ha detto recentemente.

Loredana da un po’ di tempo ha anche cambiato vita. La showgirl ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo che l’ha accolta per diversi anni per dedicarsi ad una sua vecchia grande passione, quella del giornalismo.

Loredana infatti espresso la sua volontà di tornare a scrivere riottenendo l’iscrizione all’albo dei giornalisti nell’elenco dei pubblicisti. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel.

“È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita. Ho disdetto diverse cose, ho onorato quelle indispensabili e ho chiuso per qualche tempo. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento”.

Accanto a questa passione, anche l’intenzione di portare avanti altri progetti personali: “Sto valutando alcune proposte. Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia” – ha detto.