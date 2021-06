Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi hanno formato una splendida famiglia, costruita con il tempo e gli sforzi di entrambi. Ma pare che negli ultimi periodi qualcosa, in questa armonia, si sia rotto, tanto da portare Loredana a rilasciare delle dichiarazioni importanti sul cantante di Cellino San Marco.

La soubrette pugliese avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare.

A dare molti dettagli su questa sconcertante novità è il settimanale Oggi, che rivela come i problemi sarebbero sorti già da prima dello scorso Natale. In sostanza, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sarebbe stata il fatto che Romina aveva deciso di vivere vicino a loro, nella tenuta Carrisi. In quel momento la soubrette decise di rimanere qualche tempo a Pavia, dove si trovava per passare le vacanze natalizie in compagnia di suo fratello. La situazione, di lì in poi, non ha fatto che precipitare.

Loredana Lecciso era rimasta fortemente delusa da alcune dichiarazioni di Al Bano, il quale non sembrava così sicuro dell’amore che provava nei suoi confronti. Mentre in precedenza il leone di Cellino San Marco aveva dichiarato senza esitazioni: “Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia”.

Ultimamente si era limitato a dire: “Non voglio entrare in questa bolgia”. Come se non bastasse, Al Bano aveva poi dichiarato di provare amore per entrambe. Da qui sarebbe nata la decisione della subrette di allontanarsi dal cantante. Sarà la verità? Non ci resta che attendere nuovi e interessanti risvolti della storia.