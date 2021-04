Incredibile cambio di rotta per Loredana Lecciso: sta forse prendendo le distanze da suo marito Al Bano Carrisi per aprirsi a nuove possibilità? Che cosa sta accadendo alla bionda showgirl italiana? Forse la storia d’amore con il cantante pugliese si sta avviando ad una crisi? Al cantante era stata fatta una domanda sul futuro, e aveva risposto con delle incertezze sulla solidità del suo rapporto con la moglie.

In realtà i più informati sostengono che il cambiamento radicale di cui Loredana parla non comprenda per niente il rapporto con Al Bano, o almeno non per il momento. Invece ad essere coinvolto in questa rivoluzione sarebbe il direttore del settimanale Chi: Alfonso Signorini. Il conduttore della Mediaset avrebbe già iniziato i preparativi per la prossima edizione del GF Vip. Ovviamente, dato il successo della scorsa stagione, la conduzione sarà nuovamente affidata a lui.

Una delle novità nel cast del reality pare sia proprio la presenza della Lecciso. In realtà non è la prima volta che la showgirl viene considerata per entrare a far parte del cast della casa più spiata dagli italiani e queste voci creano ovviamente una forte curiosità in tutti quelli che seguono con attenzione le vicende della famiglia Carrisi.

Loredana Lecciso: “Alfonso Signorini mi tenta”

Una situazione simile era accaduta del corso dei preparativi della scorsa edizione, ma in quel caso era stata la stessa Loredana a smentire le voci. La showgirl aveva detto: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini. Questo perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale. Magari in un’altra edizione”.

Sapendo quando la presenza della Lecciso sia benefica per gli ascolti, Alfonso Signorini sta nuovamente tentando di farla entrare nel suo reality e forse stavolta potrebbe riuscire nel suo intento.