Loredana Lecciso rivela: “La colpa è di Romina Power”

Si torna a parlare di Loredana Lecciso e Al Bano. Arriva la conferma alla novità che in molti sospettavano già da un po’. La coppia si è separata e la Lecciso rivela: “Colpa di Romina”. Arriva al capolinea anche questa chiacchieratissima relazione.

La Lecciso confessa la separazione con Al Bano: “Romina ha la coscienza sporca, ecco cosa mi ha fatto”. Cosa aleggia dietro le quinte? Loredana non molto tempo fa, ospite di Barbara D’Urso, aveva rivelato la volontà di porre fine alla relazione con il cantante di Cellino San Marco, da cui ha avuto due figli.

La showgirl aveva lanciato una frecciatina al vetriolo a Romina Power. “A lei dico di mettersi una mano sulla coscienza” aveva detto. Ma pare siano arrivati nuovi risvolti. Questa intervista avvenuta nel salotto di Barbara D’Urso è stata da poco riproposta.

In quell’occasione Loredana Lecciso aveva detto testuali parole: “In tanti mi chiedono come mai io abbia lasciato Al Bano, ma le colpe appartengono a entrambi. Non ci sono colpe gravi o almeno io non ne sono a conoscenza”.

La D’Urso ipotizza la presenza di un altro uomo, ma la showgirl rimanda al mittente tutte le accuse e punta il dito verso la Power: “Tutti abbiamo accettato la riunione artistica di Romina e Al Bano. Per me era l’evoluzione di una cosa che era stata molto brutta”.

Poi: “Tutto andava bene e poi si è oltrepassato il limite lavorativo, non è stato Al Bano, ma l’altra parte. Romina ha superato l’aspetto lavorativo. Lì sono stati lesi i miei sentimenti e la mia realtà”.

La D’Urso, però, fa notare che Al Bano a tal proposito solleva Romina da ogni responsabilità. Ma la Lecciso conclude così: “Ognuno vive, come dire, le proprie emozioni e sa che significato hanno. Se lui avesse dato peso al mio malessere, sarebbe intervenuto. Forse non l’ha capito”.