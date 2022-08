Loredana Lecciso svela il suo desiderio. L’avventura con una persona speciale

Loredana Lecciso sembra avere i riflettori puntati su di sé in ogni momento del giorno, da quando il suo nome è affiancato a quello di Al Bano Carrisi. D’altronde Loredana non è mai piaciuta molto al pubblico fin dagli albori della sua relazione con il cantante.

Negli anni per lei c’è sempre stato “quasi” un accanimento mediatico, per qualsiasi cosa decidesse di fare. L’obiettivo era sempre pronto ad immortalarla in una situazione sconveniente e lì dove non c’era veniva comunque attaccata.

Perché nessuno è mai riuscito a buttarsi alle spalle la precedente relazione del suo compagno. Al Bano e Romina sono stati insieme per quasi 30 anni, la loro storia d’amore è stata una delle più amate e conosciute di tutti i tempi.

In molti non sono riusciti a perdere la speranza che i due potessero tornare insieme. Le favole però rimangono favole, mentre invece la vita reale porta spesso e volentieri a situazione meno piacevoli e inaspettate.

Dopo tutto il tempo passato insieme, come tutti sanno, Al Bano e Romina hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore. Al Bano e Loredana Lecciso oramai stanno insieme da più di 20 anni, dal loro amore sono nati anche due figli, Jasmine e Albano Jr detto Bido.

Presto la ex soubrette compirà 50 anni. Ai microfoni di Nuovo, rivela che avrebbe tutto l’interesse a iniziare una splendida avventura con una compagna molto speciale. L’ipotesi è quella di un sensazionale rientro in tv, ma ad una condizione: che sua figlia possa essere al suo fianco.

Ecco cosa ha svelato la compagnia di Al Bano Carrisi. “Se, però, mi proponessero un programma con mia figlia e Jasmine mi dicesse che le piacerebbe condividere questa esperienza insieme a me allora accetterei senza ombra di dubbio. Sono pronta a tornare in televisione al suo fianco”. Chissà che, dopo queste dichiarazioni, la giovane Jasmine decida di realizzare il desiderio della sua mamma.