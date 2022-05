Lorella Boccia come Ilary Blasi protagonista di una gaffe in diretta.

Nella nuova edizione di Made in Sud che sta andando in onda il lunedì sera su Rai due a condurre c’è Lorella Boccia in compagnia del rapper Clementino.

E nel corso della scorsa puntata la conduttrice rimasta orfana del compagno di avventura costretto a casa perché risultato positivo al covid, si è resta protagonista di una clamorosa gaffe in diretta.

Tutto è successo in apertura del programma. Come al solito l’introduzione viene data dai conduttori dalle scale in mezzo al pubblico. Forse credendo di non essere ancora in onda Lorella si è lasciata andare ad una espressione colorita che il mondo social non gli ha perdonato.

La ballerina credendo di non essere ancora in onda ha urlato chiaramente “Che figur e’ m***a!”. Ma lo spettacolo doveva continuare così accortasi della gaffe l’ha presa con filosofia ridendo, ha poi salutato il pubblico e dato inizio allo show.

Fonte: web

Prima però si è collegata da casa con Clementino positivo al covid. Il rapper ha ammesso di avere solo un po’ di tosse ma di stare bene. Al suo posto al fianco di Lorella c’è stato Maurizio Casagrande, presenza fissa che ha sostituito alla grande Clementino.

Inutile dire che sui social in molti hanno commentato la gaffe fatta da Lorella in diretta. Su Twitter in molti hanno gridato alla “papera” o a “puntata sfortunata”.

Alcuni sono stati anche più cattivi come un follower che ha scritto: “Ma sta tipa che presenta…”.

Intanto c’è da registrare che il programma non riesce a decollare. Gli ascolti sono settimana dopo settimana sempre più in basso.

La scorsa puntata ha visto collegati al televisore 945mila spettatori, pari al 5,6% di share. Leggero calo rispetto alle prime puntate anche se la media non è al di sotto di quella solita di Rai due.