Lorella Boccia incinta: diventerà mamma con Niccolò Presta

Lorella Boccia incinta del suo primo figlio. La conduttrice e ballerina, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, è in dolce attesa: con Niccolò Presta, suo marito, è al settimo cielo. L’annuncio della gravidanza è stato fatto in occasione della trasmissione televisiva Verissimo in onda sulle reti Mediaset.

Fonte Instagram boccialorella

L’annuncio è stato fatto sui social, nei profili Instagram di Lorella Boccia e di Niccolò Presta, ma anche in occasione della partecipazione della conduttrice e della ballerina alla trasmissione Verissimo.

Lorella ha tenuto in mano l’ecografia mettendo in mostra il pancione che pian piano sta crescendo. Ed assolutamente radiosa, mentre dietro il suo compagno salta di gioia per la splendida notizia che ha raggiunto la coppia.

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono moglie e marito dall’1 giugno del 2019. Due anni dopo le nozze, la coppia sta per accogliere il suo primo figli. L’ex allieva della scuola di Amici e l’imprenditore e manager figlio di Lucio Presta diventeranno mamma e papà.

La gioia è incontenibile, sia per quello che riguarda la futura mamma sia per quello che concerne il futuro papà, semplicemente entusiasta. Entrambi hanno pubblicato scatti iconici destinati a diventare un bellissimo ricordo.

Lorella Boccia incinta: la dedica al marito

Nello scatto su Instagram che annuncia la gravidanza, la futura mamma ha fatto una bellissima dedica al marito:

Amore ti amo, non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo.

Bellissime anche le parole del futuro papà: