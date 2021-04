È di qualche giorno fa il lieto annuncio della prima gravidanza di Michela Coppa, l’ex letterina di Passaparola. A donarle la gioia, il suo storico compagno, l’imprenditore siciliano Cristian Milia. Oggi, la bellissima show girl ha annunciato al mondo intero anche quale sarà il sesso del suo primo bebè in arrivo: una bella femminuccia.

Come spesso accade negli ultimi tempi, i personaggi noti dello spettacolo decidono di raccontare i migliori momenti della loro vita pubblicando dei post sui loro account social.

Circa una settimana fa, l’ex letterina di Passaparola aveva allietato la giornata dei suoi fan annunciando loro di essere incinta per la prima volta. Ecco le sue parole:

Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene! Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!

La bellissima Michela, ha spiegato di essere entrata da poco nel quarto mese di gravidanza e promesso di raccontare presto di come ha vissuto questi ultimi periodi.

La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa ACCETTARE. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia!

Ieri, Michela Coppa ha pubblicato un aggiornamento sulla sua gravidanza. Dopo la visita ginecologica di routine, nella quale ha saputo il sesso del bebè che sta crescendo nel suo pancino, ha dato a tutti la notizia che si tratta di una bella femminuccia.

Ragazze ci siamo non riesco più a tenermelo… dai colori della foto direi che si capisce bene, è una femmina!!!

Nella foto pubblicata, la show girl indossa infatti una tuta da fitness di colore rosa.

Successivamente, la Coppa ha spiegato che lei e il suo compagno sono felicissimi della notizia, anche se la cosa più importante rimane sempre la salute.

Poi conclude scherzando e coinvolgendo anche l’altro membro della famiglia, il cucciolo Elon.

Mi sto già immaginando il suo viso e non vedo l’ora che arrivi venerdì per vederla di nuovo durante la visita! Quindi ora, calcolando ELON, in famiglia siamo due femmine contro due maschi.