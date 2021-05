Continuano a cavalcare l’onda dell’immensa felicità Lorella Boccia e il suo compagno Niccolò Presta. Dopo l’annuncio della gravidanza, arrivato qualche giorno fa, la presentatrice e ballerina ha svelato anche il colore del fiocco che sarà appeso alla porta al momento della nascita del suo primo bebè. Ospite nel salotto di Verissimo, la show girl ha detto di essere in dolce attesa di una bella femminuccia.

Giovani, bellissimi e innamoratissimi, Lorella e Niccolò stanno per allargare la propria famiglia con l’arrivo del loro primo figlio insieme.

L’annuncio della gravidanza era arrivato attraverso la pubblicazione di un meraviglioso scatto sui profili social dei futuri neo mamma e neo papà. Tutta la loro gioia era ben visibile nelle loro parole corredate ai post. Lorella aveva scritto:

Amore ti amo, non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo.

Credit: boccialorella – Instagram

Non solo l’annuncio della gravidanza, quella dell’ex concorrente di Amici, ma anche una meravigliosa dedica di amore verso l’uomo della sua vita. Lo stesso uomo che ha poi ripostato la stessa foto, scrivendo:

Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi dà la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero.

Lorella Boccia annuncia il colore del fiocco

Ieri è stata un’altra meravigliosa giornata per Lorella Boccia. Silvia Toffanin l’ha invitata nel suo studio di Verissimo e nella lunga chiacchierata, la ballerina e presentatrice ha raccontato molti particolari della sua storia con Niccolò.

Ha raccontato di come lo abbia fatto aspettare molto prima di dargli il primo bacio. E ha raccontato anche di quando lui, nei primi periodi, le aveva detto che non aveva intenzione di avere figli.

Credit: boccialorella – Instagram

Le cose, chiaramente, nel tempo sono cambiate. Oggi la coppia è in dolce attesa e il papà è felice tanto quanto la mamma, se non addirittura di più.

L’occasione dell’ospitata in tv su Canale 5 è servita anche per svelare al grande pubblico che quella che sta per arrivare, sarà una bellissima bambina.