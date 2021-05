Un nuovo insistente rumor sta scuotendo i telespettatori. A quanto pare, Lorella Cuccarini sta per appropriarsi della domenica pomeriggio di Canale 5. Le prima indiscrezioni erano arrivate da parte di TvBlog ed avevano rapidamente preso piede. Ora, a confermare queste parole arrivano le informazioni postate da The Post Internazionale. A prendere la decisione di affidare questo importante appuntamento alla Cuccarini sarebbe è stata Maria De Filippi.

L’amata conduttrice, aveva in effetti già contribuito a rilanciare Lorella Cuccarini e a portarla nella Mediaset dopo le polemiche sorte in RAI. In effetti, la donna probabilmente deve molto a Maria. Negli ultimi periodi, la Cuccarini è stata professoressa nella scuola di amici. A quanto pare a breve sarà al timone del salotto domenicale della Mediaset. Sarebbe una gran bella opportunità per la showgirl, che ha avuto l’ultima esperienza come conduttrice con “La sai l’ultima?”.

Di certo si tratta di un bel cambio di pagina, dopo il pessimo periodo in cui ha lavorato nella Rai, terminato con polveroni mediatici di vario genere e addirittura lettere pubbliche. Ma c’è un altro lato della medaglia che preoccupa grandemente i telespettatori e i fan. La domenica pomeriggio è sempre stata dedicata ai programmi di Barbara D’Urso. Che fine farà Carmelita se tutte queste voci dovessero rivelarsi vere?

Per il momento, Barbara sembra molto tranquilla. Pare che tutte queste voci non l’abbiano toccata minimamente, anzi sembra assolutamente tranquilla e spensierata. Appena due giorni fa, la conduttrice aveva pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra allegra e sorridente nell’intento di salutare i suoi followers.

Barbara D’Urso, poi, dal loro appuntamento a settembre, accompagnando tutto con il consueto hashtag #colcuore. Nasce spontanea domanda: quali programmi ha la Mediaset per la d’Urso? Riuscirà attenersi la domenica pomeriggio oppure tornerà al timone di Pomeriggio Cinque? Non ci resta che aspettare che arrivi settembre per capirlo.