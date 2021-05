Lorella Cuccarini ci sarà ad Amici 2022? La risposta della professoressa

Lorella Cuccarini è stata una delle new entry di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. L’insegnante di danza ha letteralmente diviso il pubblico: chi sostiene che sia fin troppo buona e accondiscendete con gli allievi e chi, invece, ritiene il suo metodo di insegnamento proficuo.

Gli scontri con l’insegnante di classico Alessandra Celentano non sono mancati. Le due non hanno sicuramente lo stesso modo di pensare e anche nella scuola le preferenze degli alunni erano diverse.

Ora, Lorella Cuccarini si confessa, ma rimane molto vaga. Ci sarà o no ad Amici di Maria De Filippi 2022? Non è chiaro, come lei sottolinea spiega:

Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica.

Ed effettivamente la professoressa ha ragione. Proprio questo sabato si disputerà la finale di Amici, chi vincerà? Quel che è certo è che per Lorella Cuccarini è stata un’esperienza bellissima, così aveva raccontato a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin;

Per me Amici è stata una rinascita. Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene.