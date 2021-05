Manuel Aspidi fa coming out: il racconto dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi

Manuel Aspidi, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, fa coming out e racconta il suo passato ad Adriana Volpe

Per la prima volta, ospite da Adriana Volpe a TV8, Manuel Aspidi fa coming out: l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si racconta alla conduttrice. il ragazzo, racconta la sofferenza e il ricordo di un’esperienza molto difficile.

Il cantante ha partecipato al programma nell’edizione del 2006 e 2007, ma non aveva mai fatto cenno al suo orientamento sessuale. Solo ora, con una consapevolezza e una maturità diversa, il ragazzo ha trovato la forza di parlarne:

È la prima volta che lo dico. Sono gay. L’ho condiviso con il pubblico dopo molti anni e un percorso difficile. Quando si è sottoposti al giudizio del pubblico, si ha paura di deluderlo. Non sempre questa cosa viene accettata o capita. Spesso si viene discriminati, com’è accaduto a me da bambino. Credo sia arrivato il momento di essere chi sono perché non sono sbagliato.

Il cantante ha rivelato tutto alla sua famiglia già a 19 anni, ma non era il momento per dirlo a tutti. I suoi genitori e i suoi parenti hanno affrontato molto bene la cosa e non ha mai avuto problemi nell’essere se stesso a casa.

Ricordo che ad Amici piansi quando ricevetti una sorpresa da parte di mia madre e delle mie sorelle. Qualche tempo dopo, un ragazzo che frequentava il mio gruppo di amici venne da me e mi disse ‘Tu sei fr…o, perché hai pianto quando hai visto tua madre in trasmissione’. Io ero commosso nel vedere mia madre, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Quello mi ferì molto.

Purtroppo, come spesso accade, il ragazzo si è sentito giudicato e discriminato. Al tempo, già solo ad alcuni sospetti era stato preso di mira e soprattutto quando si è giovani non è mai facile affrontare i bulli.

Ora, Manuel Aspidi sembra essere sereno e riesce a parlare liberamente del coming out.