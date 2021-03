Lorella Cuccarini delusa da Maria Teresa Ruta: “Dice falsità”

Un’edizione lunghissima quella del Grande Fratello VIP nella quale sono uscite parole anche su altri personaggi famosi della televisione italiana. Questa volta, protagoniste della querelle sono Maria Teresa Ruta e Lorella Cuccarini.

Maria Teresa Ruta, durante una giornata nella casa di Cinecittà, avrebbe affermato che Lorella Cuccarini non salutava mai nessuno dietro le quinte di La Vita in Diretta.

Da questo programma, la Cuccarini è stata in un certo senso estromessa e al suo posto è rimasto Alberto Matano, per altro molto amico di Maria Teresa Ruta. Oggi, la professoressa di danza di Amici di Maria De Filippi ha approfittato del suo spazio su Instagram per rispondere alle accuse della concorrente.

Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali… Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo.