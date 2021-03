Tommaso Zorzi, uscito dalla casa del GF Vip da vincitore: cos’è successo al suo account Instagram poco dopo

Le luci della casa del Grande Fratello Vip si sono ormai spente da alcuni giorni dopo aver acclamato il vincitore di questa quinta edizione del reality, Tommaso Zorzi. Tutti i concorrenti, dunque, sono tornati alla normalità. Per il vincitore, dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia, si sta verificando un enorme successo anche sui social.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, guidato dall’indiscutibile Alfonso Signorini. Dopo l’acclamata vittoria, il gieffino è ormai tornato alla normalità dove non ha potuto fare a meno di notare l’enorme successo che sta riscuotendo sui social.

Molto conosciuto già da prima il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il vincitore del GF Vip sta riscuotendo un numero di followers enorme. Infatti, sul suo account Instagram si può contare un numero da capogiro. Più precisamente, l’account Instagram di Tommaso Zorzi è seguito da più di un milione e 600 mila followers.

Dunque, se già prima della sua avventura al Grande Fratello Vip era molto conosciuto, dopo la fine del reality sta avendo un immenso successo anche sui social. Ricordiamo che il Grande Fratello Vip non è il primo programma a cui Zorzi ha partecipato.

Infatti, possiamo ricordare la sua partecipazione a Riccanza e a Pechino Express, reality dove l’influencer ha avuto l’opportunità di farsi conoscere dal piccolo schermo.

Chi è Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip

Classe 1995, Tommaso Zorzi è considerato come uno dei giovani più ricchi d’Italia. Infatti, sembra che la sua famiglia provenga dalla Milano bene. Proprio a Milano, il vincitore del GF Vip si è formato per poi proseguire gli studi a Londra dove si è laureato in Economia e Business Management. A 18 anni inizia a muovere i primi passi verso il mondo dello spettacolo con la partecipazione a Riccanza e a Pechino Express, fino poi ad arrivare al Grande Fratello Vip in cui ne è uscito vincitore.