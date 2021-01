Lorella Cuccarini positiva al Covid, salta amici? ecco come sta

L'insegnante di ballo non è in studio ma si è collegata da casa

Lorella Cuccarini positiva al Covid-19. La notizia battuta dal sito Il Vicolo delle News ha fatto velocemente il giro della rete. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, ma per la Cuccarini si tratta di uno spiacevole stop alla sua vita professionale. Da quest’anno infatti era diventata nuova insegnante di ballo della scuola di Amici. “La più amata dagli italiani” ha comunque preso parte alla puntata in collegamento da casa come professoressa di ballo affiancando le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini dando voti e giudizi proprio come fosse in studio.

Fonte: Mediaset

Lorella Cuccarini non è ancora intervenuta in merito alla sua positività e il suo profilo Instagram è fermo al suo ultimo post pubblicato la notte di Capodanno. Lo scorso 31 dicembre la nuova prof di ballo di Amici aveva postato una foto della famiglia con la scritta “Un capodanno particolare”. Non è chiaro se l’aggettivo “particolare” fosse riferito al periodo di Covid o proprio al fatto che era risultata positiva.

Lorella Cuccarini positiva: come sta

Come ripetiamo le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti, anche se si attende sempre che si esprima lei stessa magari con un messaggio sui social per tranquillizzare i fan. Ma la sua presenza in puntata, seppur a distanza, ha comunque tranquillizzato tutti sullo stato di salute della showgirl che si spera possa tornare molto presto in studio con Maria De Filippi, che aveva voluto fortemente Lorella dopo che la showgirl aveva detto addio a La vita in diretta, che ha condotto l’anno scorso insieme ad Alberto Matano.

Quasi un ritorno alle origini per Lorella che aveva espresso grande soddisfazione per l’opportunità di partecipare a una delle trasmissioni più importanti di Mediaset: “È un’immensa soddisfazione per me far parte di questa squadra visto che parliamo dell’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. Avrò, inoltre, l’opportunità di capire le mie reali capacità come insegnante e questa è sicuramente una grandissima responsabilità” – disse.