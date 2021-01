Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: la verità sulla nascita della loro amicizia

Due facce della stessa medaglia, diverse ma indivisibili. Una è la conduttrice più amata del piccolo schermo, l’altra è indiscutibilmente una colonna portante del cinema italiano. Due volti noti e ammirati, uniti da una indissolubile amicizia. Parliamo di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Due donne incredibilmente diverse: Maria, seria e composta, nonché molto riservata e Sabrina, esuberante e sempre attiva.

Ma si sa, gli opposti si attraggono, e questo è esattamente quello che è successo tra loro due. Le loro differenze le hanno rese unitissime, quasi come fossero due pezzi di uno stesso puzzle. Ma come è nata questa splendida amicizia? Ai microfoni di Tv sorrisi e canzoni, Maria De Filippi parla di questo rapporto e spiega: “Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è Posta Per Te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”.

La Ferilli, quindi, era stata ospite di queen Mary, e fin da subito le due si sono accorte di avere un’intesa particolare. Da quel momento in poi, infatti, le due non si sono mai più allontanate l’una dall’altra, ed hanno continuato a coltivare la loro amicizia nata in maniera così casuale, proprio negli studi di Canale5, casa della De Filippi. Il loro rapporto è solido e le due lo portano avanti sia nella vita privata che sotto i riflettori.

Maria, nell’intervista, descrive Sabrina così: “Sabrina è sempre presente. Io invece sono una di quelle amiche che non chiama tutti i giorni, ma penso di esserci nei momenti importanti. Le voglio tanto bene, gliene voglio davvero”. Insomma, Sabrina supporta Maria nei momenti più duri, tirandola su con il suo spirito, mentre Maria, con la sua ponderatezza, accompagna Sabrina nelle scelte più difficili.

Ma anche sotto i riflettori la loro intesa è palese. Lo abbiamo visto chiaramente a Tu si que vales. Nel programma le due hanno appassionato il pubblico con i loro scherzi e la loro intesa. Maria, però, ha confessato che non è stato facile convincere la sua amica a prendere parte al programma. Ecco cosa ha dichiarato: “Per avere la Ferilli a Tu si que vales ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo”