Lorella Cuccarini sul coming out di Chiara Capitta: “Rispetto la vita di mia figlia”

Dopo il coming out di sua figlia Chiara Capitta, Lorella Cuccarini rompe il silenzio sui social

Dopo aver fatto coming out sui social, Chiara Capitta era finita nel mirino delle polemiche. Alla luce di questo, Lorella Cuccarini non ho potuto fare a meno di dire la propria opinione in merito all’esternazione di sua figlia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Chiara Capitta, classe 2000, è la figlia di Lorella Cuccarini. Nel corso degli ultimi giorni, la ragazza ha voluto esprimersi in merito al proprio orientamento sessuale. Infatti, si è resa protagonista di un coming out attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

Posso innamorarmi di un uomo o di una donna.

Tale esternazione è diventata virale costringendo la ragazza a fare un ulteriore intervento in merito alla questione senza mai rinnegare quanto espresso in precedenza. Adesso a prendere la parola è stata sua madre. La professoressa di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato:

Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente.

Successivamente, ha ribadito di essere d’accordo con ciò che ha espresso la figlia e di condividere il suo stesso pensiero. Queste sono state le sue parole:

Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici.

Inutile dire che il discorso della Cuccarini è stato molto apprezzato dalla maggior parte degli utenti sul web. Infatti, numerose sono le persone che hanno lasciato commenti di stima e apprezzamenti sotto al post.