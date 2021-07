Sono passate quasi due settimane dalla scomparsa di Raffaella Carrà e il vuoto è ancora incolmabile. Tanti colleghi hanno scelto di dare l’ultimo saluto alla donna anche tramite i social, tra questi anche Lorella Cuccarini le ha scritto una lunga lettera per omaggiarla.

Tuttavia, proprio il suo post, ma d’altronde come quelli di Laura Pausini, hanno riscosso tante polemiche da parte dei fan che non si sono dimenticati che anni fa le due ebbero una lite. Sui social di Lorella Cuccarini era apparsa questa lettera:

Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. “Ballo, ballo, ballo senza respiro”. Buon viaggio.