Lorella Cuccarini sull’eliminazione di Tommaso: “Ora basta..”

Questo serale di Amici di Maria De Filippi è senz’altro il più seguito di sempre. Quest’anno tra dibattiti e discussioni il pubblico è molto acceso e non mancano le polemiche. Non ultima quella sull’eliminazione di Tommaso Stanzani, il ballerino di danza classica allievo della maestra Alessandra Celentano.

Il ragazzo era molto amato dal pubblico, sia per la sua bravura, sia per i suoi modi educati e gentili. Il ragazzo è stato eliminato lo scorso sabato, dopo aver perso contro la cantante Enula.

A mandarlo al ballottaggio sono state le insegnanti Lorella Cuccarini e Arisa, le due avendo vinto la prima sfida hanno fatto tre nomi e la giuria ha ritenuto opportuno sacrificare proprio l’ex stella del pattinaggio.

Ovviamente, la scelta non è piaciuta molto al pubblico che non ha perso tempo e si è scagliato contro Lorella Cuccarini, insegnante di danza che invece difende a spada tratta le sue allieve (anche Rosa di Grazia è stata eliminata).

Sui social, l’ex ballerina professionista si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo, toccando anche il tasto Tommaso. Su Instagram, la maestra Lorella Cuccarini scrive:

Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche. Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana.

La critica, sembra però poi rivolta ai giudici: “Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti – come i giudizi – sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati. Detto questo, criticare in maniera costruttiva è sano e segno di libertà, ma leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato.“

La Cuccarini poi prosegue invitando i suoi fan ad adottare atteggiamenti più corrett: