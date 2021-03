Rosa di Grazia: l’ex fidanzato contro la Celentano e racconta perché si sono lasciati

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi gli scontri tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina Rosa di Grazia sono ormai all’ordine del giorno, tanto che anche al serale le polemiche non sono mancate.

La ballerina ha sicuramente un carattere forte e non le manda di certo a dire. Proprio l’ultima puntata del serale ha fatto molto discutere il web che ha attaccato ferocemente la ballerina per i modi troppo aggressivi di rispondere ad una sua insegnate.

La maestra Alessandra Celentano è certamente una dal polso duro, tuttavia è sempre una stimata coreografa e un’insegnante e merita rispetto. Ora a parlare è l’ex fidanzato dell’allieva che commenta i comportamenti della maestra:

Fa bene ma c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo”. Quale effetto le fa il giudizio della maestra? Ci rimane male, ma il leone quando viene attaccato ruggisce. Ha ricevuto il premio assegnato da Pippo Baudo che è un bel riconoscimento. Rosa è una ballerina da spettacolo, gli altri sono puliti nelle esibizioni ma a livello espressivo peccano.

Veniamo però al punto, la curiosità dei fan verte su un argomento principale: come mai i due si sono lasciati? Quando è entrata nella scuola i due erano molto affiatati, ma poi qualcosa è cambiato e il giovane ha spiegato:

“Conosco Rosa da poco più di un anno, siamo tutti e due di Santa Marinella. Stavo aprendo una discoteca e l’ho conosciuta durante un colloquio di lavoro. In quel momento ero impegnato con un’altra ragazza che ho deciso di lasciare. Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una sorella e una collega di lavoro. Perché è finita? Eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il Serale”.

Quello che tutti si chiedono è se dietro la rottura ci sia l’avvicinamento sempre più evidente con il cantante Daddy, l’ex fidanzato della ballerina spiega:

Si vociferava di un flirt con Riccardo Guarnaccia già mentre stavamo insieme. Mi bombardavano di messaggi su Instagram per chiedermi cosa ne pensassi. Poi ci siamo lasciati e lei da metà febbraio si è avvicinata a Deddy. So che adesso stanno insieme. Noi ci siamo lasciati con tre o quattro messaggi. Non per Deddy, è finita perché c’erano incomprensioni e litigi. Se mi fa effetto che oggi stia con Deddy? Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però Deddy mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il cielo contromano”.

Per lui però è un capitolo chiuso, dice di non essere più innamorato anche se della ragazza avrà sempre un bel ricordo.