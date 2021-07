Non tutti sanno che nel 2015 tra le due ci fu un pesante screzio con la Cuccarini che promise di non lavorare più con lei

Raffaella Carrà è scomparsa all’età di 78 anni. In queste ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan. Anche Lorella Cuccarini ha voluto ricordare la Carrà. Prima ha scritto sui social la frase:

“Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella”.

Poi nella notte ha voluto dedicargli una commossa lettera.

“Vorrei dirti tante cose”, esordisce Lorella, “A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”. Un destino crudele visto che soltanto lo scorso 27 Maggio Carla Fracci ci disse addio a 84 anni.

Il ricordo di Lorella prosegue: “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Avevo 12 anni ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te”. Tra le due ci fu anche uno screzio nel 2015 durante il programma Forte forte forte, talent show che la Carrà produsse nel 2015. Nella giuria inizialmente fu chiamata anche Lorella Cuccarini che però fu messa da parte causa ripensamento.

“Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta” – disse all’epoca Lorella.

La Carrà poi si scusò pubblicamente. Non c’è stata più occasione purtroppo per lavorare insieme. Intanto sta facendo discutere il tweet di Heather Parisi che non ha scritto messaggi di cordoglio ma ha attaccato scrivendo: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Con chi ce l’ha la Parisi?