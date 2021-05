Ormai lontana dall’Italia da qualche tempo, Heather Parisi torna a parlare del rapporto che ha con le sue colleghe. Ovviamente, non poteva mancare il riferimento alla tanto sfidata Lorella Cuccarini, le due non sono mai state molto legate e gli scontri, social e no, non sono mancati.

La ballerina ha rilasciato una nuova intervista al Corriere e ha toccato l’argomento ormai dibattuto da anni. Non è passata la maretta tra lei e l’insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi. Questa volta la ballerina ha definito il loro rapporto come quello del diavolo e l’acqua santa.

La nostra non è rivalità: siamo proprio il diavolo e l’acqua santa. Io sono il diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri, soprattutto sui diritti civili. Intanto io ballo tutti i giorni ed ho una web tv che sta andando molto in questo periodo. Farò dei video in cui insegno certe cose.

Heather Parisi ha parlato anche di quanto successo nei giorni scorsi in Italia, Pio e Amedeo li ha definiti quasi inopportuni.

Ho letto che due comici italiani, Pio e Amedeo, hanno difeso la parola ne***o e altre simili. In America, non lavorerebbero più. Queste parole evocano odio, offendono. Se, come me, sei davvero per un mondo che include, non puoi ritenerle satira o comicità.

Non è mancato neanche il commento su quanto accaduto sul palco del Primo Maggio, Fedez ha fatto parlare di sé su più fronti, ma sembra che Heather Parisi non abbia visto né sentito parlare dell’intervento del rapper milanese.

“Non ne ho sentito parlare, però posso dire che essere un’icona Lgbtq è un premio che non tutti meritano allo stesso modo: io amo i diritti da sempre, ma mi sembra che alcune icone seguano una moda”.