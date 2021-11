Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, attacca Soleil Sorge: pensavo

Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, non parla molto seppur segue assiduamente la sua meravigliosa compagna. Il calciatore però, questa volta, ha sentito la necessità di dire qualcosa a Soleil Sorge.

Alcune battute dela showgirl non sono proprio andate giù a Lorenzo Amoruso che si è mostrato subito molto critico con la ragazza. Le affermazioni a cui facciamo riferimento sono quelle che l’influencer ha rivolto a Gianmaria Antinolfi.

In sostanza avrebbe criticato la metratura del suo appartamento, i suoi acuisti negli outlet e quant’altro. Il compagno dell’ex Miss Italia ha così rotto il silenzio:

Volevo solo parlare di Soleil, e del Grande Fratello di ieri. sera. io non so che opinione vi siete fatti. Io pensavo fosse una persona intelligente ma ieri mi è decaduta in una maniera esagerata. Credo che debba iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tante milioni di persone che vanno all’outlet, perché lo facciamo tutti non diciamo stupidaggini, o che mangiano pasta e piselli. Io non la sto offendendo ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà per capire che la vita non è quella sui social è tutt’altra cosa. Probabilmente lei non l’ha capito dalla sua altezza dei suoi 27 anni.