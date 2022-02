Lorenzo Amoruso sembrava essere l’amore della vita di Manila Nazzaro, i due insieme hanno affrontato tante cose, ma ora sembra essersi rotto qualcosa.

L’ex calciatore, seppur dichiarandosi sempre innamorato di Manila Nazzaro, ieri sera ha fatto un passo indietro.

Il tutto è avvenuto quando alla gieffina è stato mostrato un video di Katia Ricciarelli in cui sparla di lei e della sua età. Il video incriminato andando in onda era molto esplicito, la cantante lirica aveva così descritto Manila Nazzaro parlando con Davide Silvestri:

Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità di andare avanti ha a 44 anni? Che ha già il suo lavoro, la sua famiglia, ragiona. Non mi immaginavo mai che lei mi avrebbe fatto questa ripicca, questa brutta roba, che non è degna di una donna di 44 anni.

A questa parole, Lorenzo Amoruso era sbottato sui social in difesa della compagna: “Complimenti! Katia Ricciarelli sarai una signora solo di status, ma per il resto sei una vergogna.”

Tuttavia, Manila Nazzaro non ha fatto lo stesso e non se l’è presa con Katia Ricciarelli come tutti credevano. A questo punto, l’ex calciatore ha infuocato i social.

Sembra che nelle parole e nelle reazioni di Manila Nazzaro non riconosca più la donna della sua vita e ha scritto:

“Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Che sia stato solo uno sfogo momentaneo o dietro si cela una vera e propria rottura? I fan non potevano mai immaginarsi un comportamento del genere soprattutto perché in fin de conti l‘ex Miss Italia non ha commesso un errore così grave.