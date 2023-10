Lorenzo Amoruso replica alle accuse di Manila Nazzaro: “Cresci in silenzio”

Manila Nazzaro è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 8 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex Miss Italia si è scagliata duramente contro il suo ex compagno Lorenzo Amoruso il quale non è rimasto in silenzio ed ha commentato quanto dichiarato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Questo è quanto dichiarato da Manila Nazzaro in merito alla fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso:

Ha iniziato a usare delle modalità per me inaccettabili. Lui sa molto bene che la verità per cui noi ci siamo lasciati erano le litigate estremamente frequenti e in modalità sbagliate […] Mi sentivo umiliata, denigrata, offesa. E lo erano anche le persone a me vicine. Mi diceva che non ero capace di fare cose, che non gli interessava quello che facevo, del libro che avevo scritto…

Continuando con il suo discorso, Manila Nazzaro ha poi rivelato che:

Ho ricevuto una vera e proprio shitstorm creata da lui per il solo tentativo di vendicarsi di me mediaticamente. Per il fatto che io, per la prima volta abbia preso una decisione e l’abbia tenuta fino in fondo. Gli insulti sui social sono partiti da lui quando ha deciso con uno pseudo-amico di fare una diretta e dichiarare che il motivo per cui ci siamo lasciati è che io avessi un altro uomo e lo avessi prima ancora di lasciarlo. Che è una grandissima menzogna. Lui è stato l’artefice di una campagna di diffamazione nei mie confronti che ha creato ferite a me, ai miei figli, ai miei genitori e alle persone che mi stanno vicino […] Siamo donne e abbiamo il diritto pari agli uomini di prendere una decisione. Gli uomini hanno il dovere di rispettarla senza inventarsi vendette mediatiche. Perché questo è quello che è accaduto.

Le parole rilasciate da Manila Nazzaro nel salotto di Verissimo non sono passate inosservate a Lorenzo Amoruso che ha commentato sui social quanto dichiarato dalla sua ex compagna. Questa è la frecciatina che l’ex calciatore ha lanciato alla sua ex compagna:

Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio […] Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizza la crepa riempiendo la spaccatura dell’oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, diventa più bella.

Successivamente l’ex calciatore ha scritto: