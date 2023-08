Manila Nazzaro contro Lorenzo Amoruso: “Ha raccontato falsità”

La fine della storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stato uno degli argomenti più chiacchierati di questa estate. Dopo la fine della storia con l’ex calciatore, l’ex Miss Italia ha ritrovato la serenità al fianco del ballerino Stefano Oradei. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Diva e Donna’, Manila Nazzaro si è scagliata duramente contro Lorenzo Amoruso. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Manila Nazzaro contro Lorenzo Amoruso. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ‘Diva e Donna’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato alle parole che l’ex compagno ha speso nei suoi confronti. Nel dettaglio, Manila ha raccontato come ha reagito quando sono comparsi i primi problemi con l’ex calciatore.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ma non è finita qui. L’intervista che Manila Nazzaro ha rilasciato al noto settimanale è proseguita con alcune rivelazioni che l’ex Miss Italia ha fatto in merito alla fine della storia con Lorenzo Amoruso. Queste sono state le sue parole:

Ha deciso di raccontare tante fandonie: sa benissimo che ci siamo lasciati perché litigavamo sempre, litigate forti e non certo perché c’era una terza persona. Una cattiveria gratuita. Ha dato il via a commenti offensivi sui social. È stata la conferma che lui non era l’uomo per me.