Lorenzo Amoruso rivela in che rapporti è rimasto con Manila Nazzaro: “Vi svelo cosa mi ha fatto”

L'ex calciatore ha rivelato un retroscena inedito sulla sua ex compagna: di cosa si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Lorenzo Amoruso è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’, l’ex calciatore ha rivelato in che rapporti è oggi con Manila Nazzaro, rivelando sulla sua ex compagna un retroscena inedito. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lorenzo Amoruso ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Nuovo Tv’ dove è tornato a parlare della fine della storia con Manila Nazzaro. Al noto settimanale l’ex calciatore ha rivelato in che rapporti è rimasto con la sua ex compagna che, nel frattempo, ha ritrovato la serenità al fianco del ballerino Stefano Oradei.

Stando a quanto rivelato, pare che Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro non siano in buoni rapporti. Queste , infatti, sono state le parole dell’ex calciatore a riguardo:

Da quando, a metà aprile, mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti.

Lorenzo Amoruso innamorato? L’ex calciatore rompe il silenzio e svela la sua verità

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata al noto settimanale Lorenzo Amoruso, oltre che parlare della storia vissuta con l’ex Miss Italia, ha rotto il silenzio anche riguardo la sua situazione sentimentale. Nel dettaglio, l’ex protagonista di Temptation Island ha svelato di essere single e che, attualmente, sta ancora metabolizzando la fine della storia con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto metabolizzando il tutto e ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita.

Al momento Manila Nazzaro è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare le parole che Lorenzo Amoruso ha speso nei suoi confronti.