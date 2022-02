Lorenzo Amoruso ieri ha pubblicato un tweet davvero strano nei confronti della compagna Manila Nazzaro. Un messaggio inaspettato in cui ha comunicato di non riconoscere più sua moglie e di prendersi del tempo per riflettere sul loro futuro.

“Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato…mi prendo il mio tempo per riflettere” – le sue parole.

Solo poche settimane fa Lorenzo aveva difeso a spada tratta la moglie dalle accuse che Katia Ricciarelli e Clarissa Selassie gli avevano avanzato.

Tra i tanti commenti dopo questa uscita dell’ex calciatore è arrivato anche quello di Stefania Orlando: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna“.

Messaggio chiaro quella della Orlando convinto che il tweet di Lorenzo sia strategico per spostare l’attenzione su di loro e far parlare.

Fonte: web

Tra Manila e Stefania c’è una bella amicizia. L’ex Miss Italia parlando in casa del suo rapporto con la Orlando aveva detto:

“Ragazzi io l’adoro, lei è magnifica. Poi qui al GF Vip ha fatto un percorso stupendo. Ci sentiamo spesso, anche prima che io venissi qui dentro. Mi ha detto che era sicura che sarei stata una grande protagonista del reality. A me basterebbe essere un decimo di quello che è stata lei l’anno scorso. Perché lei ha avuto una cosa speciale, è sempre stata lucida, anche dopo mesi di permanenza”.

E ancora: “E che gli vuoi dire a Stefania Orlando? Qui è stata davvero una delle migliori e nonostante tutte le mancanze che aveva è andata avanti alla grandissima. Io forse sono stata più fortunata perché in casa ho avuto persone che conoscevo anche prima. Lei anche senza questo è stata forte, magari ha avuto dei crolli, ma si è sempre rialzata e questo le fa onore”.