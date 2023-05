Lorenzo Amoruso sulla rottura con Manila Nazzaro: la dichiarazione choc

Per la prima volta, Lorenzo Amoruso rompe il silenzio sulla separazione con Manila Nazzaro

A distanza di alcune settimane dalla separazione con Manila Nazzaro, per la prima volta Lorenzo Amoruso rompe il silenzio in merito alla questione. In occasione di una diretta su Instagram, l’ex calciatore ha svelato inediti retroscena sulla sua precedente relazione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Qualche giorno fa, Lorenzo Amoroso ha partecipato ad una diretta Instagram con Biagio D’Anelli. L’ex calciatore ha colto l’occasione per parlare in merito alla sua precedente relazione con Manila Nazzaro con la quale di recente ha chiuso i rapporti.

Nel corso della conversazione, l’uomo ha fatto vere e proprie insinuazioni nei confronti della sua ex compagna. Pertanto, lui stesso sostiene che la donna avesse un altro uomo già prima della rottura:

Tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo. La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona.

Non è tutto. Le dichiarazioni shock di cui Lorenzo si è reso protagonista sono inerenti anche alla sfera intima dell’orma ex coppia:

Piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio… È arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina.

Infine, l’argomento si è spostato sui possibili motivi che hanno condotto alla separazione con Manila Nazzaro. Queste sono state le sue parole:

L’arrabbiatura c’è stata, una forte discussione, ma anche lei ne ha dette di cose…

Infine, Amoruso ha concluso il suo discorso facendo un appello alla sua ex compagna. Nel dettaglio, ha invitato la conduttrice a non parlare più di lui durante le interviste.