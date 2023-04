Lorenzo Amoruso sulla separazione con Manila: le dichiarazioni choc

Dopo l’intervista rilasciata da Manila Nazzaro a Verissimo, questa volta a fare un intervento in merito alla separazione è stato Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni attraverso una serie di Instagram Stories. Scopriamo insieme che cosa ha affermato nel dettaglio.

Di recente, Manila Nazzaro ha deciso di aprire il suo cuore Silvia Toffanin ed ha rilasciato un’intervista a Verissimo. Le parole della donna non sono di certo passate in osservate a Lorenzo Amoruso il quale non ci ha pensato due volte a replicare.

Nel dettaglio, l’ex calciatore ha parlato in maniera esaustiva in merito alla loro rottura ed ha fatto emergere alcuni inediti retroscena per chiarire alcune questioni:

Quando fai certe cose le fai perché hai voglia di farle. Non pensi a ciò che avverrà in futuro. Quando ho fatto quelle cose è perché mi facevano star bene. Se poi dall’altra parte queste cose non vengono riconosciute, pazienza. Sono cose che non le fai per avere un riscontro dall’opinione pubblica, dal partner o con un secondo fine. Le fai perché è giusto punto.

Successivamente, l’uomo ha rivelato di essere stato piantato in asso. Infatti, a prendere la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore è stata proprio Manila Nazzaro:

Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso.

In ogni modo, Amoruso non ha mai negato di provare ancora un forte sentimento nei confronti della sua ex compagna. Queste sono state le sue parole: