Manila Nazzaro si apre al suo dolore e commuove tutti: “Ho perso il figlio che aspettavo”

Manila Nazzaro ha commosso tutti con il suo racconto, durante il programma televisivo Oggi è un altro giorno. Anche Laura Freddi non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha abbracciato l’ex Miss Italia.

Nel 2020, Manila Nazzaro ha perso un bambino e il ricordo di quell’aborto l’accompagna ancora oggi, nonostante sia una mamma felice di altri due bambini: Francesco Pio e Nicolas.

L’ex Miss Italia si è aperta su un argomento che per molte donne è un tabù. In molte si vergognano, non riescono a parlarne, soffocano il dolore e questo peggiora solo le cose.

Molte donne provano un senso di colpa e non ne vogliono parlare. Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi.

La gente mi diceva che tanto avevo già dei figli, ma questo non è giusto per nessuna donna. È comunque la perdita di un figlio. Non è meno doloroso se sei già mamma.

Parole che hanno commosso tutti, anche Laura Freddi, che non è riuscita a trattenere le lacrime e ha abbracciato la conduttrice.

Manila Nazzaro ha poi parlato della fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso. Ha raccontato che ormai erano diventati due estranei, forse anche la perdita di quel figlio ha cambiato le cose. Ma oggi è serena, una donna sola e forte, pronta a ricominciare.

Ho riscoperto il piacere di amare le cose della vita e di me stessa che avevo messo da parte. Sono tornata ad essere la vera Manila e la mia priorità sono i figli e la carriera, questo mondo dello spettacolo che ho sempre amato tantissimo. Non voglio più piangere, voglio essere felice, ho sofferto troppo e sono pronta a ricominciare.

Numerosi gli applausi del pubblico, che commosso ha ascoltato le parole della conduttrice televisiva, radiofonica, attrice italiana ed ex modella e Miss Italia 1999.