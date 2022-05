Fin dalla sua partecipazione all’edizione del 2014 di X Factor, tutti pensavano che la carriera di Lorenzo Fragola potesse decollare verso un enorme successo. La vita, però, ha deciso di mettere davanti al giovane cantante degli ostacoli che, per un periodo, hanno minato questa sua possibilità. Oggi Lorenzo pare aver ritrovato la forza di ripartire e di riavvicinarsi alla sua amata musica, anche grazie ad un amico speciale.

Credit: lorenzofragola – Instagram

Gli ultimi anni non sono stati affatto facili per Lorenzo Fragola. Dopo un inizio di carriera che sembrava poterlo portare ad un successo straordinario, la vita ha deciso di mettergli di fronte degli ostacoli apparentemente insormontabili.

Prima il Covid, poi la malattia che ha colpito suo padre Davide e che alla fine lo ha anche portato via, lo scorso 16 agosto, a soli 56 anni.

In particolar modo questo lutto, ha colpito profondamente il giovane cantante siciliano, tanto che lo stesso si è chiuso in se stesso, pensando addirittura di abbandonare la musica per sempre.

Lorenzo era molto legato a suo papà, che lo aveva sempre accompagnato e sostenuto in ogni percorso che aveva deciso di intraprendere.

Nuovo progetto per Lorenzo Fragola

Credit: lorenzofragola – Instagram

Di tempo, anche se non molto, adesso ne è passato. E Lorenzo Fragola pare aver ritrovato la forza di rialzarsi e di andare avanti.

Dopo settimane di assenza dai social, ieri ha pubblicato un nuovo post su Instagram, nel quale ha spiegato come mai si è fermato e, soprattutto, perché adesso è pronto per ripartire.

“Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora.”



Credit: lorenzofragola – Instagram

Esordisce il cantante catanese. Poi prosegue:

Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite. In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi.